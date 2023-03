Sampdoria, il numero di Ferrero finisce online: è valanga di insulti

Vicenda davvero curiosa ma allo stesso tempo molto serie in casa blucerchiata.

Clima tesissimo in casa Sampdoria specie per Massimo Ferrero che, nelle ultime ore, è stato travolto sul suo telefonino personale da centinaia di chiamate di tifosi blucerchiati infuriati. Ebbene sì, perché come riportato da Il Secolo XIX, l'azionista di maggioranza del club (tramite sua figlia), avrebbe visto il suo numero di cellulare essere condiviso su diversi siti e pagine di tifosi del club di Genova.