Sampdoria-Juventus, le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca per la seconda giornata di Serie A: squadre in campo alle 20:45.

Questa sera, lunedì 22 agosto 2022, si chiude il turno di Serie A con il posticipo di campionato tra Sampdoria-Juventus. Dopo il debutto con k.o., i blucerchiati di Marco Giampaolo cercheranno di strappare un risultato positivo. Dall'altra parte, la Vecchia Signora di Massimiliano Allegri cercherà di restare a punteggio pieno dopo il successo del primo turno.

Sampdoria-Juventus, le ultime

Tanta voglia di fare bene per i padroni di casa della Sampdoria che dovrebbero affidarsi ancora a Caputo in attacco con Sabiri e Djuricic alle sue spalle, così come accaduto al debutto contro l'Atalanta. Panchina ancora per Quagliarella che potrà dare il suo contributo a gara in corso, così come il recuperato Gabbiadini, reduce dal guaio importante al ginocchio della passata stagione.

Qualche problema anche per la Juventus che sarà senza Chiesa, Pogba e l'ultimo infortunato Di Maria. In avanti certezza Vlahovic con Cuadrado probabilmente avanzato a destra e Kostic a dargli sostegno.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Sampdoria-Juventus si giocherà, come anticipato, questa sera, lunedì 22 agosto 2022 alle ore 20:45. Il match è in programma allo Stadio Ferraris di Genova per la seconda giornata di Serie A. La gara di campionato è disponibile in diretta tv esclusiva su DAZN: l'applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, ma anche collegando il proprio televisore a dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La sfida tra Sampdoria e Juventus potrà essere seguita ovviamente anche in diretta streaming su DAZN attraverso smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser tramite pc e notebook basterà collegarsi al sito ufficiale. La gara rimarrà nell'archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale, semplicemente digitando il nome di una delle due squadre.

Di seguito le possibili formazioni di questa sera:

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.