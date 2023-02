Sampdoria, la “pazza” idea di Stankovic contro la Lazio: un titolare a sorpresa?

La Sampdoria cerca una scossa per risalire la classifica di Serie A. E allora ecco che mister Dejan Stankovic starebbe pensando ad una sorpresa nel match contro la Lazio. Potrebbe essere l'ora di Fabio Quagliarella come titolare contro i biancocelesti.

Il centravanti, ancora a secco in questa stagione, potrebbe guidare i blucerchiati contro la formazione di Sarri. Di fronte, i laziali saranno guidati da Ciro Immobile, nato a soli 10 km di distanza dal meno giovae bomber. L'alternativa per Stankovic è Gabbiadini che con 4 gol è l'attaccante più prolifico di questa stagione dei liguri. Ma secondo Il Secolo XIX l'idea del tecnico è quella di affidarsi all'esperienza del capitano o, per lo meno, di fare delle riflessioni in tal senso.