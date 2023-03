Sampdoria, Lanna: “Crisi? Credo ne verremo fuori”

"Come dissi all’inizio del mio mandato, la Sampdoria doveva tornare in mezzo ai tifosi. Adesso il club ha problemi, ma cerchiamo di salvare la parte sportiva e la società", ha commentato Lanna. "È una battaglia dura, ma sono ottimista e fiducioso, è da un anno e qualche mese che si lotta, stiamo ancora in piedi, ci stiamo riuscendo, speriamo che poi qualcuno alla fine arrivi. Un lavoro che dura da troppo tempo, è estenuante questa lotta quotidiana. Stiamo lavorando per trovare la soluzione migliore per la Sampdoria. Alla fine qualche cosa arriverà, credo che ne verremo fuori".