Sampdoria, Lanna: “Salvezza? Siamo vivi e ci crediamo. Sarà fondamentale…”

Ancora in chiave campionato con le gare da giocare: "Ci crediamo sempre. Finché l'aritmetica ci darà ragione noi saremo lì a lottare. Noi come società ma la squadra sta seguendo quello che lo spirito da guerriero del nostro mister che riesce a trasmettere questa voglia e questa grinta. Ed è quello che abbiamo noi. Noi come CdA siamo dentro da più di un anno e stiamo lottando per stare in piedi ed è quello che avevamo bisogno: che tutto, non solo la parte manageriale, ma anche la parte sportiva ci seguisse. Mi sembra che la squadra abbia recepito il messaggio e che stia dando il massimo in campo".