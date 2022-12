Sampdoria, le dimissioni di Lanna potrebbero essere immediate in un caso

La situazione in casa blucerchiata in attesa di novità sulla cessione.

Sono tante le voci che riguardano la Sampdoria , si sotto l'aspetto puramente del campo che per quanto riguarda la cessione del club. Dopo l'assemblea dei soci andata deserta diversi sono gli scenari per quel che riguarda il futuro societario. Tra questi anche il possibile ritorno di Massimo Ferrero alla guida dei blucerchiati.

Una situazione che vedrebbe l'immediata reazione dell'attuale presidente di Marco Lanna. Sull'argomento, Primocanaleha dato la sua opinioni scrivendo: "Resta da capire quanta liquidità abbia in cassa la Sampdoria per tirare avanti, adempiendo alle scadenze fiscali e pagando stipendi e fornitori. Di certo un eventuale ritorno di Massimo Ferrero farebbe scattare le immediate dimissioni di Marco Lanna e di conseguenze di tutto l’attuale Cda, che l’attuale patron andrebbe a ricomporre con persone di fiducia".