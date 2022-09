Sampdoria, le voci su Giampaolo e la reazione di Lanna: il gesto per la squadra

Segnale del patron e della dirigenza a tutta la squadra dopo l'avvio incerto in campionato.

Redazione ITASportPress

In queste ultime ore, dopo la sconfitta con il Verona, in casa Sampdoria ci sono stati diversi rumors relativi alla posizione ipoteticamente in bilico di mister Marco Giampaolo. Voci prontamente smentite dal ds Faggiano e ulteriormente messe a tacere dal recente gensto del patron Lanna.

Secondo La Repubblica, infatti, a Corte Lambruschini ci sarebbe stato grande stupore per l'eccessiva preoccupazione in merito alla posizione di Giampaolo e questo avrebbe portato ad un gesto da parte dei vertici dirigenziali per riportare, se ce ne fosse bisogno, unità e serenità.

A Bogliasco, al centro sportivo doriano, si sono visti, infatti, il presidente Marco Lanna accompagnato dai dirigenti Carlo Osti e Daniele Faggiano, con Romei assente perché all'estero per lavoro. Una sorta di 'spedizione' atta a testimoniare alla squadra e ai media la vicinanza e la fiducia del club verso l'allenatore.

Adesso la palla passa al mister e ai suoi uomini che dovranno trovare la prima vittoria in campionato e, chissà, che non possa essere ad effetto dato che nel prossimo turno ci sarà il Milan in quel del Ferraris...