Sampdoria, l’esperto: “Ecco come non si perde titolo sportivo”

L'avvocato Eduardo Chiacchio , esperto di diritto sportivo, è stato intervistato da Repubblica in merito alla situazione che sta vivendo la Sampdoria e agli scenari successivi alla scadenza da poco rispettata del 16 febbraio per il pagamento degli stipendi, anche grazie alla collaborazione degli atleti che hanno rinunciato ad una mensilità.

Su cosa potrà succedere adesso al club: "Nel momento in cui la società porta i libri in tribunale risulta molto difficile mantenere il titolo acquisito con i risultati sportivi. In caso di dichiarazione di fallimento del club, il giudice delegato può autorizzare l’esercizio provvisorio e la società continua l’attività. Al termine dell’esercizio provvisorio, un eventuale nuovo sodalizio può contattare la curatela fallimentare al fine di usufruire del titolo sportivo, provvedendo al pagamento preventivo di tutti i debiti sportivi".