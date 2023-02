Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo oggi per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Liverpool-Real Madrid si gioca oggi, martedì 21 febbraio 2023 alle ore 21 per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Match dal sapore speciale tra Reds e Blancos che in Coppa vantano precedenti famosi come la recente finale della passata edizione dove sono stati gli spagnoli ad imporsi.