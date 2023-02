Sampdoria, autore busta con proiettile: “Scusate, sono un tifoso esasperato”

Una situazione che assume una fisionomia sempre più assurda quella in casa Sampdoria. Dalle minacce dei tifosi, alle gravi difficoltà sia sul fronte societario che di campo e infine le scuse. Più che la storia di una squadra di calcio sembra una delle più classiche commedie.“Chiedo scusa a tutti, ai signori Garrone e Ferrero per l’offesa e la stupida e scellerata intimidazione, all’UC Sampdoria e ai suoi tifosi. Ho sbagliato e me ne pento dolorosamente, pensavo di fare una goliardata e invece ho fatto una grandissima cavolata venendo meno ai modi civili e allo stile Samp e dei suoi meravigliosi tifosi, inasprendo inutilmente gli animi in un momento dove invece serve serenità e unità, vada come vada. Firmato un tifoso esasperato e sinceramente pentito”.