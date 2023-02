Sampdoria, l’ex David Platt: “Miracolo salvezza possibile. Il fallimento no”

"Non voglio neanche pensare al rischio di andare in B. È brutto ma poi in uno-due anni risali e riparti. Fallire no, non deve esistere. Ora c’è un altro inglese? Sì, Winks è un bel regista, darà una grande mano. In Inghilterra ha detto che alla Samp sta molto bene. Se tornerei? Non credo che allenerò più come primo, anche se mai dire mai. Ma con Mancini certo, magari…", ha detto Platt a Il Secolo XIX.