Sampdoria, l’ex Thorsby esalta Lammers: “Diventerà grande attaccante. Le sue doti…”

Poi, analizzando le qualità e le doti del giocatore: "È il tipico attaccante di scuola olandese: forte tecnicamente, calcia di sinistro come con il destro, tira benissimo con entrambi i piedi. Se trova la posizione può veramente fare bene. Ha tutto per diventare un grande attaccante", l'auspicio del norvegese per l'amico olandese e anche per la sua ex squadra.