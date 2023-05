Sampdoria, Maccarone: “Questa retrocessione è come quella del 2011”

Maccarone ha parlato a Itasportpress della squadra blucerchiata

Redazione ITASportPress

L'ex calciatore della Sampdoria, Massimo Maccarone ai microfoni di Itasportpress.it ha parlato delle vicende della società blucerchiata.

Ha vissuto la retrocessione del 2011. Intravede analogie con quella attuale?

“Sì, già all’epoca non quadravano le cose a livello societario. Non riesco a capire per quali ragioni un club storico come la Samp sia gestito così superficialmente. I tifosi sono unici e rari”.

Da dove si riparte?

“Spero dalla Serie B per i tifosi, con una cordata composta da imprenditori seri, con un progetto di sviluppo reale per il club. Ripartire dai dilettanti sarebbe un’umiliazione per la storia della Sampdoria”.

Ha giocato tante volte contro Stankovic. Il suo giudizio dell’allenatore?

“Oltre a far gruppo, ha sempre proposto un calcio offensivo. La Samp ha perso tante partite al 90’ e ha tenuto testa a tante big del campionato. Per me ha un grande futuro come allenatore. Si percepisce da fuori che la squadra lo segue. Poi ovvio: con tutti i problemi societari che ci sono stati, nessuno, in campo e in panchina, può fare magie”.