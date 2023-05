Sampdoria, Marocchino: “La stagione era segnata in partenza. La D? Qualcuno eviti scempio”

“Cosa poteva fare Osti? Non si vorrà mica dare la colpa a lui? La Samp navigava in cattive acque a livello economico. Non c’era la liquidità per costruire una rosa competitiva. I risultati sono stati quelli che sono stati. Non dico che la retrocessione fosse annunciata, ma io non ero ottimista in partenza”.

E adesso?

“E adesso vedremo cosa accadrà. Alla Samp hanno giocato campioni come Vialli, Mancini, Lippi e ne dimentico tanti ancora. Come fa a retrocedere con così tanta facilità?”.

Teoricamente potrebbe anche crollare tra i dilettanti…

“Questo non credo accadrà, in virtù dello scudetto storico vinto negli anni 90’, ma non sono molto informato. Io spero che qualcuno si metta la mano nella coscienza e eviti uno scempio simile”.

Tuttavia in questa stagione qualche nota positiva di è intravista: Sabiri, Leris, Gabbiadini, lo stesso Stankovic come allenatore…

“È vero, ma non è bastato. Non voglio essere fatalista, ma la Samp non era nelle condizioni di fare un buon mercato. Senza liquiditá economica, come fai a comprare i giocatori che ti servono per salvarti? Non è facile mantenere la Samp come categoria”.