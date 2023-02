Sampdoria, possibile svolta societaria: Zanetti interessato al club

Novità in vista per i liguri

Già alcuni mesi fa, attraverso il suo uomo di fiducia Luca Baraldi, si era avvicinato al dossier Sampdoria. Si era vociferato anche di un incontro avvenuto a metà dicembre del 2021 tra lo stesso Baraldi e il Ct azzurro Roberto Mancini per un confronto sulla situazione della società blucerchiata. Per una serie di motivi non si era però andati oltre, anche se Zanetti e Baraldi con discrezione non hanno mai perso di vista la situazione.