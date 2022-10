Sampdoria-Monza, le probabili formazioni e dove vederla

Squadre in campo alle 15 per l'ottava giornata di Serie A.

Sampdoria-Monza si giocherà oggi, domenica 2 ottobre 2022 alle ore 15 per l'ottava giornata di campionato. Momenti decisamente diversi per le due formazioni. La squadra padrona di casa guidata da mister Giampaolo è in crisi di risultati e alla ricerca disperata dei tre punti. Ospiti di Palladino reduci dalla sorprendente vittoria contro la Juventus.

Qualche dubbio di formazione per Samp e Monza. Giampaolo potrebbe affidarsi a Caputo e Gabbiadini con Sabiri alle spalle ma attenzione anche alla mossa Quagliarella che potrebbe giocare dall'inizio. Ok Rincon a centrocampo, leader della squadra. Colley dovrebbe giocare al suo posto in difesa. Il Monza giocherà con Mota e Caprari in avanti e Pessina che potrebbe essere schierato più avanzato in un potenziale tridente di movimento.