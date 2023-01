Sampdoria, oggi deserta assemblea dei soci ma dal mercato due novità in arrivo

Le ultime da casa blucerchiata.

Un altro rinvio per l'Assemblea dei soci in casa Sampdoria. Questa volta il comunicato è arrivato in extremis alle 22.10 di ieri dalla società blucerchiata. Ancora una volta la famiglia Ferrero, che detiene la maggioranza del pacchetto azionario, diserterà la convocazione (la seconda di questo 2023).

Tutto rimandato quindi al prossimo 20 gennaio, quando è calendarizzata la terza adunata. Un problema da non trascurare questo continuo rinvio dovuto al fatto che l’ex presidente ha detto no all’ingresso di soci che lo potessero affiancare e che da settimane si trova alla ricerca di risorse fresche anche per dare vigore al mercato. La proprietà sta cercando, dal canto suo, di reperire tali risorse attraverso un prestito da un istituto di credito che a garanzia prenderebbe in pegno le azioni del club.

Nonostante questa situazione - spiega La Gazzetta dello Sport - potrebbe esserci presto un rinforzo in mezzo. Sono stati avviati i contatti con il Sassuolo per Abdou Harroui, 24 anni (12 presenze e un gol in questa stagione), un centrale che può sostituire Villar nel caso in cui lo spagnolo (15 presenze in questa stagione) lasciasse Bogliasco, destinazione Getafe.

Ma non solo. Infatti, oltre a lavorare per liberare Contini e consentire al vice di Audero di rientrare a Napoli, la Sampdoria avrebbe ora messo gli occhi su Martin Turk (di proprietà del Parma), diciannovenne sloveno in forza alla Reggiana. Potrebbero essere quindi lui e Harraoui le due novità in casa blucerchiata per provare a combattere per la salvezza in Serie A.