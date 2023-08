Sampdoria, Panada: “Ci aspetta una stagione lunga e difficile”

«L’impatto è stato positivo, solo felice di essere qua». Nonostante la giovane età, Simone Panada si presenta con le idee chiare a una settimana esatta dal suo arrivo in blucerchiato. «La trattativa è iniziata a giugno, poi il mercato ha i suoi tempi ma l’importante è essere arrivato – dichiara il centrocampista classe 2002 -. Ho fatto tutta la trafila nell’Atalanta, Gasperini mi convocò per tre gare di Champions League ma non ho ancora esordito in Serie A: spero di poterlo fare l’anno prossimo con la Samp».