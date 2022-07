Sampdoria, porte girevoli: una partenza e un arrivo tra i pali

Dopo la prima uscita stagionale in preparazione dell'annata 2022-23, la Sampdoria fa i conti anche col calciomercato. Il club di Genova, impegnato anche sul fronte societario, sta cercando rinforzi ma allo stesso tempo è aperto alle cessioni. In tale ottica, ecco un affare con il Lecce per il trasferimento in giallorosso del portiere WladimiroFalcone. Dalle ultime indiscrezioni l'accordo tra le due società sarebber arrivato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro e controriscatto in favore dei blucerchiati fissato a 4 milioni di euro.