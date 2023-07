Sampdoria, primo test di Pirlo contro la Valtellina è finito 7-0

Buona sgambata per i blucerchiati a Livigno

Questo pomeriggio, alle ore 17.00, si è disputato il primo test della Sampdoria in ritiro a Livigno con i dilettanti della Rappresentativa Valtellinese. Vittoria per 7-0 per la squadra blucerchiata. Il tabellino della prima amichevole del pre-campionato dei blucerchiati di Andrea Pirlo.