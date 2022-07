Sampdoria, quattro le certezze ma per il futuro servirà uno sprint in extremis

La situazione in casa blucerchiata tra società e mercato.

Redazione ITASportPress

Sono ore particolarmente intense in casa Sampdoria dove la stagione 2022-23 sta ufficialmente per partire. Sul campo in primis, dove oggi si vedranno per la prima volta a Bogliasco alcuni calciatori chiamati dal tecnico in previsione di un ritiro, con partenza da dopodomani, dove ci sarà una rosa piuttosto numerosa ma allo stesso tempo imbottita di giovani. Ma poi anche sul fronte societario dove si lavora alla cessione, tra compratori e valutazioni varie.

CERTEZZE - Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, al momento in casa Sampdoria ci sono solo quattro certezze: la freddezza di Audero, il temperamento di Rincon, il carisma di Quagliarella per quanto riguarda il terreno di gioco e poi, in panchina, la saggezza di Giampaolo che non si è sbilanciato in dichiarazioni in alcun senso per non disturbare il lavoro societario ed è pronto a lavorare col materiale a disposizione sapendo che dovrà fare gli straordinari molto presto.

SPRINT - Infatti, come spiega sempre la rosea, sebbene il mercato blucerchiato sarà fondamentalmente basato sull'autofinanziamento, ovvero che per comprare bisognerà vendere, con l'arrivo della nuova proprietà (non si sa ancora quale possa essere) che forse arriverà per la seconda metà di agosto, ci saranno due settimane di duro lavoro - le ultime del mercato estivo - per vedere dei colpi senza l’obbligo di guardare al portafoglio e ad eventuali uscite. In tal senso, lo sprint nelle trattative obbligherà Giampaolo ad un lavoro extra.