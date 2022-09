Sampdoria, Rincon: “Basta lasciare punti per strada. Dobbiamo crescere e pedalare”

Altra sconfitta in campionato per la Sampdoria di Marco Giampaolo . I blucerchiati sono caduti contro il Verona nella quinta giornata di Serie A. A parlare del momento della squadra è stato uno del leader, Tomas Rincon .

Il centrocampista è intervenuto ai canali ufficiali del club dando un messaggio importante a tutto l'ambiente: "Penso che nel primo tempo la Sampdoria abbia fatto la partita che aveva preparato. L’1-1 lo puoi subire perché giochi fuori casa, ma il secondo gol è vietato prenderlo", ha sentenziato Rincon. "Dobbiamo crescere perché quando abbiamo subito l’1-1 e Lasagna ci ha rubato la palla. Dobbiamo crescere per non lasciare punti per strada. Nel secondo tempo ci siamo allungati troppo, dovevamo gestirlo meglio. Merito anche del Verona che ci ha portato a fare quel gioco lì. Dobbiamo crescere perché ci troviamo in un momento di difficoltà. Ora dobbiamo solo stringerci e pedalare. Tutte le partite sono toste".