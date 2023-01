Sampdoria, Rincon sfida il Napoli: “Autostima cresciuta. Ecco chi sarà decisivo”

Sarà probabilmente in campo a ringhiare contro ogni rivali nella sfida di oggi della sua Sampdoria contro il Napoli . Tomas Rincon , centrocampista blucerchiato, ha parlato a La Gazzetta dello Sport proprio in vista della gara odierna della 17^ giornata di Serie A.

"La vittoria col Sassuolo è stata fondamentale, ha accresciuto l’autostima. Il passato ormai è alle spalle, inutile continuare a pensarci. Eravamo andati in ritiro in Turchia perché volevamo ripartire forte in quello che per noi è un vero e proprio nuovo campionato. Siamo vivi", ha detto Rincon con grande grinta e fiducia.

Infine un passaggio su chi sarà decisivo, non solo per il match ma in generale per la lotta alla salvezza della squadra blucerchiata: "Gabbiadini. Si era fatto male proprio con il Sassuolo a febbraio, e di nuovo con il Sassuolo è rinato. So bene quali difficoltà nasconda il recupero dopo un infortunio serio come il suo, ma si è riconfermato il grande leader di cui tutti avevamo bisogno".