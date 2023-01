Sampdoria, Romei: “Non siamo destinati alla B. Ecco cosa chiedo agli arbitri”

Intervista a La Gazzetta dello Sport per il dirigente della Sampdoria Antonio Romei , uno dei quattro membri del CdA che gestisce anche la questione cessione societaria. Dopo il burrascoso finale della sfida contro l'Empoli dell'ultimo turno, avevano fatto discutere le parole del presidente Lanna che aveva sbottato contro la classe arbitrale per via dell'episodio che aveva portato all'annullamento della rete del pari di Colley.

Sulla posizione della società in merito al dialogo con gli arbitri: "Basso profilo? Né basso, né alto. Sono favorevole a un dialogo costruttivo. Siamo consapevoli che il designatore Rocchi stia facendo un gran lavoro: è come un allenatore di calcio, ha un mix di gioventù ed esperienza da adeguare a ogni partita".

Sull'impatto che le questioni societarie possono avere sulla squadra e sul calcio giocato: "Se possono avere un peso? Assolutamente no. Anzi, del discorso-club si parla troppo. Ognuno si sente autorizzato ad esprimere giudizi. Dico invece che secondo me, e l’ho fatto notare a chi di dovere, mi ha colpito la velocità con cui l’arbitro (Santoro, ndr) ha risolto il dubbio alla Var in una manciata di secondi. Serve un’uniformità di interpretazione e anche dei limiti in cui la Var può intervenire. Penso alle nostre partite contro Atalanta, Roma e Napoli prima di quella di Empoli. Quando la Var si sostituisce alle decisioni del campo, lo dovrebbe fare su episodi rilevanti, così ci era stato detto".