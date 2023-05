Sampdoria, Sabadini: “Potrebbe ripartire non dalla D ma dalla Serie C perchè…”

Le parole dell'ex difensore blucerchiato ai microfoni di Itasportpress

In merito all’attualità in chiave Samp, Giuseppe Sabadini, ex calciatore blucerchiato (1965-1971) ha parlato a Itasportpress.it

Il suo giudizio su quanto accaduto in casa Samp?

“Io non ho letteralmente parole e non so che cosa dire. Veramente. Un disastro. Non c’è altro da aggiungere”.

Anche da parte dei calciatori?

“Io ho vissuto un’annata simile al Milan, quando cambiammo circa tre presidenti in tre mesi. Come fai a spingere e dare il massimo in una situazione così? Psicologicamente non ce la fai”.

Il suo parere su Stankovic?

“Se non altro, si è fatto scoprire come allenatore. Penso che ora potrà trovare una squadra dove continuare a mettere in pratica le sue idee”.

Che effetto le susciterebbe la Sampdoria in Serie D?

“Rabbrividisco solo a pensarlo. Ora vediamo cosa succederà. Magari fanno ripartire i blucerchiati dalla Lega Pro, in virtù dello scudetto vinto. Però così non può andare: la Samp è conosciuta a livello mondiale”.