Sampdoria, sollievo Trimboli: operazione per frattura clavicola perfettamente riuscita

Non si hanno dettagli sui tempi di recupero del centrocampista

"Sarebbe importante e un onore per me rappresentare i colori della mia città. Vedremo cosa deciderà la società, ma ora sono concentrato e spero di restare alla Sampdoria". Erano state queste le parole di SimoneTrimboli, centrocampista blucerchiato, solamente pochi giorni fa, prima della frattura della clavicola. Adesso, la riabilitazione con la speranza di non aver perso il treno legato alla prima squadra.