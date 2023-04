Sampdoria, Stankovic: “Con lo Spezia è come un derby e dobbiamo vincere”

«Con lo Spezia sarà un’altra partita molto importante per la gente doriana e per tutti noi che lavoriamo da dentro». Dejan Stankovic inquadra così l’anticipo del sabato sera al “Ferraris”, una straligure da non sbagliare. «Dopo un primo tempo deludente a Lecce – prosegue il mister -, ho provato a capire cosa sia successo. Ho parlato tanto ai ragazzi, ho provato a tirarli su, anche perché ci sono ancora tante gare da affrontare e dobbiamo farlo come abbiamo affrontato tutte le partite prima di quella di domenica scorsa. Ci siamo chiariti all’interno: ho fatto vedere alla squadra cosa non ha funzionato, soprattutto in fatto di approccio. Sono ragazzi responsabili, hanno capito bene e sanno che la Sampdoria sotto un certo livello non può presentarsi».