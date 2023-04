Sampdoria, Stankovic: “In partita fino all’espulsione di Murillo. Grazie Mourinho”

Sconfitta netta della Sampdoria sul terreno della Roma che pregiudica di tanto la corsa per la salvezza. Il tecnico blucerchiato Dejan Stankovic , ai microfoni di Dazn ha commentato il risultato: "Gara di grande personalità ma mi è dispiaciuto essere rimasti in 10, posso dire che abbiamo tenuto bene il campo. Siamo venuti a mettere in difficoltà la Roma, ma sarebbe stato difficile anche in parità numerica, figurarsi in inferiorità".

I complimenti alla squadra - Stankovic evita di accusare l'arbitro per un giallo forse esagerato a Murillo che poi ha determinato l'espulsione nella ripresa: "Non voglio commentare episodi, ma faccio i complimenti ai ragazzi soprattutto nei primi 45'. Ci rimane il rammarico, ma fino all'espulsione era la partita che volevamo perché non eravamo in grandissima difficoltà contro una squadra che punta ad andare in Champions League. Mio ex allenatore Mourinho? Ci siamo visti prima della partita, poi ci vedremo anche dopo ma gli faccio i complimenti per la vittoria. Pensiamo alla prossima gara che per noi è molto importante anche per la nostra tifoseria che oggi merita un bel 10. I ragazzi sono attaccati alla maglia e si va avanti anche controcorrente perchè tanti episodi ci hanno penalizzato. Adesso pensiamo al match contro la Cremonese che giocheremo davanti al nostro pubblico che ringrazio con tutto il mio cuore. Recuperiamo adesso che ci aspetta un filotto di partite alla nostra portata".