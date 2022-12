Sampdoria, Stankovic: “Mi aspetto qualcosa dal mercato. Ai tifosi dico una cosa…”

Si parte dal ritiro invernale con la pausa Mondiale/feste arrivata nel momento del bisogno: "È arrivato in un momento non positivo per noi. Ci serviva un break per riposare e mettere energia fresca, fisica e mentale. È andato tutto liscio. I calciatori hanno lavorato sodo. Sono stati onesti, principalmente verso se stessi. Poi anche verso di me e il mio staff. Hanno tenuto un comportamento da veri professionisti. [...]. Ora ci aspetta un’altra settimana di allenamenti a Bogliasco per preparare una vera battaglia fino alla fine", ha spiegato Stankovic .

Un passaggio anche al mercato con riferimento alla famosa black list dei calciatori dopo la gara di Lecce: "Io devo parlare con la società di queste cose, non con mia moglie. Quella lista non era una black list. Ma comprendeva chi aveva mercato, chi voleva andare via, chi non rientrava nei piani della società o dell’allenatore. La colpa è di chi l’ha fatta trapelare e so chi è. E poi comunque le opinioni cambiano, se la dovessi rifare oggi sarebbe molto diversa da quella". E proprio sul mercato: "Se mi aspetto qualcosa? Sì, pur consapevole della situazione societaria. Che ho accettato da subito. Di sicuro qualcuno arriverà anche in base a come vogliamo giocare. Quanti saranno uno, due o tre... non lo so. So che non possiamo comprare nessuno, ma solo degli scambi. Stiamo provando a fare un po’ di nomi. Il ds Mattia Baldini lo vedo molto motivato, sono felice di lavorare con lui [...].".