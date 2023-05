Sampdoria, Stankovic: “Pari beffa con l’Empoli emblema questa stagione. Felice di restare se…”

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio casalingo contro l'Empoli: "Questa pareggio beffa è l'emblema di una stagione infausta e sfortunata per questa squadra. Contro l'Empoli eravamo in pieno controllo del match, anzi potevano raddoppiare, e invece siamo stati raggiunti al 92'. I ragazzi hanno dato tutto, onorato la maglia e rispettato i tifosi. Questa vittoria ci avrebbe dato una settimana di tranquillità". Stankovic si commuove quando gli vengono fatti i complimenti per come ha gestito la Sampdoria senza una società. Poi il serbo risponde alla domanda sul futuro. "Sarei strafelice di rimanere perchè vorrebbe dire continuare a giocare e quindi in Serie B. Ma non so se ci si arriva a sedersi ad un tavolo. Non sappiamo come andrà a finire la vicenda societaria, ma sarei felice per tutto l'ambiente Sampdoria di continuare qui. Mi auguro che la Samp continui a lottare sul campo".