Sampdoria, Stankovic: “Quando si gioca è il momento più bello della settimana”

Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato del momento complicato della società ligure e del pareggio di stasera contro lo Spezia. "Quando giochiamo la domenica è il momento più bello della settimana visto che si parla sempre di altro e il clima attorno a noi non è dei migliori. Cerco di essere onesto e diretto con i calciatori ma nessuno di loro si è tirato indietro. Si può giocare bene o male come è successo a Lecce ma bisogna capire i ragazzi che vivono queste difficoltà. Stasera hanno dato il 100% e la Sampdoria mi è piaciuta. Potevamo vincere il derby ma potevamo anche perderlo ma noi non molliamo e andiamo avanti. Il campionato finirà il 4 giugno e dopo faremo le valutazioni di questa stagione. Io continuo il mio lavoro e cerco di preparare la squadra bene dal punto di vista mentale e fisico. Andiamo avanti così e pensiamo partita per partita".