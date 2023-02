Sampdoria, Stankovic si aggrappa ad una speranza per la salvezza

Una possibile risorsa in più per restare in Serie A.

In casa Sampdoria si lavora su più fronti: quello societario, con la scadenza del 16 febbraio per pagare gli stipendi ed evitare la penalizzazione di 2 punti e, ovviamente, quello del campo, con una salvezza da provare a raggiungere.

Proprio sul lato sportivo, mister Dejan Stankovic si aggrappa ad una speranza che, curiosamente, è legata ad un calciatore che a giugno lascerà il club. Parliamo di Abdelhamid Sabiri , ceduto in questa finestra di mercato alla Fiorentina ma rimasto in prestito fino a fine stagione.

Al momento il giocatore non ha vissuto, così come tutto il resto della squadra, un bel periodo ma quanto visto nella passata annata potrebbe ancora far sperara in una scintilla di cambiamento. Come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, dopo l’ottimo Mondiale, e qualche altro imprevisto, ora potrebbe essere arrivato il momento di Sabiri che, in una rosa che risente dei molti infortuni e delle assenze, potrebbe prendersi il suo spazio.