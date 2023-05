Sampdoria, testa al Torino ma ci sono tre scadenze che tengono in ansia i tifosi

Il mese di maggio sarà quello che dirà parecchio sul futuro della Sampdoria. In campo in verità il verdetto è al 90% scritto con la retrocessione in B ma quello che più interessa ai tifosi è chi rileverà la società attualmente in una fase di grave stallo. Come riporta primocanale.it, le date decisive per la salvezza dello storico club blucerchiato sono tre. La prima riguarda il pagamento degli stipendi entro il 30 maggio relative alla retribuzione dei calciatori tesserati, per le mensilità da gennaio a marzo, per non incorrere in sanzioni sportive quali la penalizzazione in classifica. Poi c'è un ostacolo grande il 6 giugno con il termine fissato dal Tribunale di Genova per la CNC, composizione negoziata della crisi regolata dal codice della crisi. In caso di mancata proroga, che pure potrebbe essere concessa dal giudice in ragione di una motivata richiesta di CdA ed esperto, relativa a prospettive imminenti di ingresso di nuovi soci e quindi di capitali freschi, da quel giorno i creditori potranno far valere le proprie ragioni. Altro ostacolo da superare per la sopravvivenza il prossimo 20 giugno, data in cui la Sampdoria dovrà presentare le garanzie finanziarie necessarie per essere confermata nel diritto alla partecipazione al campionato. Sarà necessario presentare domanda di ammissione presso la Lega di Serie B, con l’originale della garanzia in favore della medesima Lega da fornirsi esclusivamente tramite fideiussione a prima richiesta (bancaria o assicurativa) di 800 mila euro. Dovranno poi essere pagati tutti i debiti nei confronti della FIGC, della Lega Serie A e di altre società (a meno di accordi diversi), gli emolumenti ed eventuali compensi dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo fino alla mensilità di maggio 2023, l’Irpef fino a aprile 2023 e Inps fino a maggio 2023; entro il 30 giugno 2023 dovrà essere infine depositati il bilancio.