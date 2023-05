Sampdoria, tre domande a…Mesbah

“Non ne ho idea di cosa sia accaduto a livello societario. Mi dispiace per la città, per la storia della società e per quei fantastici tifosi, che porterò sempre nel mio cuore. Speriamo soltanto nella Serie B e non immagino altre categorie”.

“Io un po’ mi meraviglio, perché guardo le partite della Samp e ho visto una squadra che gioca bene, che prova a fare qualcosa a livello di gioco. Purtroppo però cosa puoi farci? Il distacco di punti dalle altre era troppo elevato. In più vorrei aggiungere un aspetto…Stankovic ha dimostrato di possedere gli attributi. Non so quanti altri allenatori avrebbero accettato la panchina della Samp in una situazione del genere. Soltanto giù il cappello per quello che ha fatto e sta facendo”.