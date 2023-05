Sampdoria, Turci: “Calciatori e Stankovic non colpevoli del disastro. Adesso però…”

In merito alla stagione deludente in casa Sampdoria, Luigi Turci, portiere blucerchiato tra il 2002 e il 2005, nonchè preparatore dei portieri dello staff di Marco Giampaolo tra il 2017 e il 2019 ha detto la sua ai microfoni di Itasportpress.it.

“È successo un caos societario bello e buono. I giocatori sono gli ultimi responsabili. Non si possono scaricare colpe su di loro. Non è giusto”.

“Ho la Samp nel cuore e i loro tifosi. Il club blucerchiato non deve essere trattato meramente come un’azienda. Quindi, chiunque arriverà, abbia a cuore in primis i tifosi e la piazza. È l’aspetto principale. Se si ripartirà dal basso, l’importante è tenere il focus su di loro”.