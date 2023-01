Decisi i 22 che scenderanno in campo alle 12:30.

Tutto è pronto per il lunch match domenicale della 19^ giornata di Serie A tra Sampdoria-Udinese . Annunciate le scelte dei due allenatori sui rispettivi undici iniziali. Da una parte i blucerchiati di Stankovic, dall'altra i bianconeri di mister Sottil.

Sampdoria-Udinese, le formazioni ufficiali

Come detto, scelte ormai eseguite per entrambi gli allenatori di Sampdoria e Udinese. Per la squadra blucerchiata Gabbiadini e Lammers guideranno l'attacco con Sabiri che agirà alle loro spalle. Centrocampo con Leris, Winks, Djuricic, Augello che dovranno supportare il pacchetto avanzato ma anche difendere. Alle loro spalle Audero tra i pali con Amione, Colley e Nuytinck.