Sampdoria, una buona notizia per Quagliarella

Sampdoria e tifosi blucerchiati in ansia per le condizioni di Fabio Quagliarella che, nelle scorse ore, aveva rimediato un infortunio al ginocchio. L'entità del problema era sembrata grave ma a scongiurare eventuale intervento e, dunque, uno stop più lungo, ci hanno pensato gli ultimi esami effettuati.

"Archiviata la seconda amichevole in casa dell’Adana Demirspor, la Sampdoria rientrerà in volo ad Antalya in tarda serata. Per domani, venerdì, Dejan Stankovic ha accordato una giornata defaticante. Sabato, al Calista Sports Center, è invece in programma una doppia seduta", si legge sul sito del club.