Sampdoria, Zanetti rinuncia ad acquisire il club

Non c'è ancora uno spiraglio per il futuro della Sampdoria che resta in un limbo che fa preoccupare i tifosi. Secondo quanto riporta l'Ansa Massimo Zanetti, imprenditore di primo piano nel settore agroalimentare, ex presidente del Bologna, patron di una squadra di ciclismo di livello internazionale e di una delle due storiche squadre di basket del capoluogo emiliano, ha deciso di non prendere la Sampdoria dopo un primo timido interessamento. La decisione di non approfondire il dossier sulla società blucerchiata è arrivata all'improvviso e fra le motivazioni pare vi sia la situazione economica sempre più complicata del club ligure.