Sarri: “Calendario pesantissimo. Ricevute offerte dall’Arabia ma…”

"Se andrei in Arabia ad allenare a 15 milioni l'anno? Io sinceramente qualche offerta l'ho ricevuta, per il momento sto bene alla Lazio. Inutile parlare di soldi. Se tra un paio d'anni non mi trovo più bene alla Lazio ci posso pensare. In questo momento sto bene qui. Koulibaly? Difficile entrare nelle preferenze delle persone. Prende 90 milioni in 3 anni, sistema le sue future generazioni".

Spazio anche a Giuntoli, ds ex Napoli che lui conosce bene andato alla Juventus: "È l’uomo giusto per questo momento storico della Juve. Devono ricostruire e Cristiano è un fenomeno in queste situazioni. Penso sia il momento giusto per andare alla Juve, purtroppo per noi Lazio metterà a posto la situazione. Non so la velocità dell’approccio, so che alla fine risolverà la situazione. Giuntoli ha delle qualità importanti, la più importante è il coraggio. Non si fa il problema di mettere sul mercato un giocatore importante e dall’altra parte prendere uno sconosciuto".