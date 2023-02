Sassuolo, Consigli si gode Berardi: “Dovremmo vederlo in Champions…”

Vittoria per il Sassuolo in casa del Lecce nel posticipo del sabato sera di campionato. Protagonista Thorstvedt , match winner su assist di Domenico Berardi , leader tecnico della squadra ma nn solo. Ed è proprio di lui che il portiere Andrea Consigli a Sky Sport ha parlato confermandone le incredibili doti che meriterebbero i più alti scenari del calcio.

ELOGIO - Si parte dalla gara contro i salentini: "Manto erboso? Campo indegno per la Serie A. Non si può giocare a calcio. Penso che il pubblico non abbia gradito perchè siamo due squadra che di solito giocano bene". Poi si passa all'attaccante neroverde: "Berardi? Dovremmo vederlo in Champions il martedì o il mercoledì, menomale che ce l’abbiamo noi", ha aggiunto Consigli sul compagno di squdre sempre più decisivo per la formazione allenata da Dionisi.