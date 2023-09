Sassuolo, Dionisi esalta Berardi: “Il Robben della Serie A, non lo fermano mai”

Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo , ha speso parole al miele per il suo attaccante di punta, quel Domenico Berardi che a San Siro contro l'Inter ha fatto di nuovo faville. Risolvendo la gara prima con l'assist per il gol di Bajrami valevole per il momentaneo 1-1, poi con la gemma da fuori area che si è incastonata all'angolino, pietrificando Sommer. Berardi ha segnato ancora, lo ha fatto nel migliore dei modi.

E Dionisi lo ha celebrato così: "Nella mia formazione ideale della Serie A Mimmo c’è sicuramente. Quella del gol di San Siro è la sua giocata, ma, come accadeva a Robben, nessuno riesce a limitarlo perché Berardi è in grado di fare qualunque cosa. Ha talmente tanto calcio dentro che potrei metterlo a centrocampo". In passato, di Berardi aveva detto: "Non lo tolgo neanche se gli vengono i crampi". Fiducia totale.