Sassuolo, Frattesi ammette: “Volevo la Roma, ma ora…”

Una stagione super con la maglia del Sassuolo per Frattesi, che non si pente del mancato trasferimento alla Roma

Redazione ITASportPress

Davide Frattesi è uno dei talenti che in prospettiva potrà impreziosire il calcio italiano. L'attuale centrocampista del Sassuolo piace alla Roma. Il calciatore a La Gazzetta dello Sport ha detto "L’estate scorsa, quando potevo passare alla Roma, il trasferimento non si concretizzò per un paio di milioni. Non ho mai chiesto perché la Roma non mi avesse voluto davvero, ho preferito non approfondire. Ci sono rimasto male. E adesso non ci penso più. Non so dove giocherò, ma ho un approccio diverso al mio futuro”.

In vista della prossima sfida di campionato proprio contro la Roma, ecco come la vive Davide Frattesi: "Non mi piace parlare di pressione, quella la provano altre persone. Preferisco chiamarla sfida. Quando giochi da avversario a San Siro o all’Olimpico, e fischia tutto lo stadio, non sento pressione: è bello, mi esalto”. E alla domanda "Se dovessi segnare?": "Non penso che esulterò. Magari esulteranno i miei amici romanisti che saranno allo stadio: gli ho detto che, se lo fanno, non sono veri giallorossi".

Frattesi ed un futuro lontano da Sassuolo: "Voglio la Champions" Le caratteristiche di intuire subito la giocata e l'improvviso attacco dello spazio rendono Davide Frattesi uno dei centrocampisti più completi in Italia. Per il giocatore del Sassuolo molti club hanno mostrato interesse nella sessione estiva di mercato. Queste le parole del 23enne sul futuro: "Ho una scala di obiettivi: esordire in Champions, dimostrare di avere un passo adeguato e poi migliorarlo. C’è troppa differenza di ritmo tra la A e la Champions o la Premier. Scamacca mi racconta che in allenamento vanno sempre al massimo, pure quando bevono, e non si fermano mai. Qui magari stacchi due o tre minuti tra un’esercitazione e l’altra e in campo si paga”.