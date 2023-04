Sassuolo, grana Berardi: acciaccato rischia di saltare la Juventus

Guaio per l'attaccante del Sassuolo che rischia di saltare la super sfida contro i bianconeri.

Tegola in casa Sassuoloin vista della sfida contro la Juventus di domenica in campionato. Secondo quanto riportato da Sky Sport, mister Alessio Dionisi dovrà molto probabilmente rinunciare a Domenico Berardi che nella gara contro l'Hellas Verona di sabato scorso ha sentito il riacutizzarsi di un problema all’adduttore.

Non ci sono ancora certezze sulle condizioni dell'attaccante neroverde e qualcosa in più si saprà nelle prossime ore quando il numero 10 effettuerà i controlli definitivi.

Ad ogni modo sembra che, anche in caso di esito positivo, il mister non potrà contare sulla sua stella, almeno per tutta la gara.

Aggiornamenti verranno dati più avanti dallo stesso allenatore che dovrebbe parlare in conferenza stampa sabato per presentare appunto la gara del Mapei Stadium di domenica 16 aprile alle 18, valida per la 30esima giornata di Serie A.

L'eventuale forfait di Berardi sarebbe chiaramente una grossa problematica per la formazione emiliana che dovrebbe rivedere quantomeno lo schieramento offensivo.