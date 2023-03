Sassuolo, Laurienté: “Penalizzati dagli infortuni, ora è tutto più facile”

L'attaccante rivendica un periodo complicato, dovuto all'assenza di giocatori di primo pelo

Redazione ITASportPress

Una delle sorprese più belle del Sassuolo di Dionigi è Armand Laurienté. L'attaccante è stato in grado di caricarsi la squadra sulle spalle nel momento del bisogno ed ora continua a macinare gol su sol. Il francese ha raggiunto quota 7 reti e 6 assist in 19 presenze, un impatto devastante per quella che è la prima esperienza in Italia. "Mi piaceva lo stile della società e la filosofia di gioco del Sassuolo. Poi hanno veramente creduto in me fin dall’inizio della trattativa, che è stata lunga e complicata. Sono davvero contento della scelta che ho fatto" ha affermato il calciatore a SassuoloNews.net .

SULL'INIZIO STAGIONE - Un avvio di stagione non semplice del Sassuolo, che ha avuto a che fare con qualche infortunio di troppo. Nonostante potesse contare sulla prorompente falcata di Laurienté, i neroverdi hanno accusato l'assenza di un pilastro come Berardi: "Gli infortuni ci hanno penalizzato tanto nel girone di andata. Diciamo che il fattore decisivo è stato sicuramente recuperare gli assenti e una volta trovata la condizione tutto è stato più facile. Noi siamo sempre stati convinti della nostra forza e della nostra qualità come squadra".

IL CALCIO ITALIANO - "In Italia fissati con la tattica? Sì è vero, qui la tattica è molto importante - ha affermato l'attaccante del Sassuolo - ma questo significa anche che le squadre si muovono d’insieme sia nella fase difensiva che offensiva. Perciò non basta vincere i duelli individuali, per fare bene serve giocare da squadra e la collaborazione con i compagni è essenziale, sia per fare gol che per non prenderlo". Nonostante tutto, però, Laurienté si è subito adattato ai ritmi della Serie A risultando determinante per la propria squadra.