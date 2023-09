Sassuolo ribalta l’Inter che cade la prima volta. Vincono Napoli e Lazio

Nella ripresa l'uno-due del Sassuolo: prima un destro di Bajrami a beffare Sommer, poi un sinistro dalla distanza di Berardi. Un doppio colpo pesante per l'Inter, che ha via via perso ritmo e lucidità, non trovando più il possesso di palla e la pericolosità in avanti. Nonostante i cambi e la generosità fino al 95', l'Inter non ha saputo riprendere in mano la sfida, arrendendosi solo all'ultimo dei sei minuti di recupero, quando Lautaro è andato a un passo dal pareggio. Nerazzurri agganciati in vetta alla classifica dal Milan.