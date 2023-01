Scelti i rispettivi 11 titolari per la gara odierna.

Redazione ITASportPress

Serie A in campo. Scendono sul terreno di gioco per la 16^ giornata anche Sassuolo-Sampdoria. I neroverdi di Dionisi sfidano i blucerchiati di Stankovic con i mister che hanno fatto le loro scelte, almeno per quanto riguarda i 22 che andranno a giocare dall'inizio.

Sassuolo-Sampdoria, le formazioni ufficiali Prima gara del 2023 per entrambe le squadre. Il Sassuolo si affida al solito Consigli in porta con Toljan, Tresoldi, Ferrari, Rogerio in difesa. In mezzo al campo spazio a Frattesi, Henrique, Thorstvedt. Tridente di movimento con Berardi, Pinamonti e Laurientè.

La Sampdoria mette subito nella mischia i nuovi arrivati. Infatti sono presenti nell'undici iniziale Nuytinck in difesa (panchina per Murillo) e Lammers in attacco. Confermato Gabbiadini in attacco e Verre trequartista.

Di seguito le formazioni nel dettaglio:

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tresoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurientè. All. Dionisi

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Bereszynski, Nuytinck, Amione; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Verre, Gabbiadini; Lammers. All. Stankovic