Scommesse, il terapista di Fagioli: “Il rinnovo del contratto potrebbe aiutarlo”

Nicolò Fagioli, come è noto, è attualmente fermo per la squalifica legata al caso scommesse. La Juventus lo avrà a disposizione soltanto per l'ultima sfida di campionato contro il Monza, il prossimo 26 maggio 2024. I bianconeri, comunque, hanno mostrato fin da subito vicinanza al classe 2001, che continua ad allenarsi con i compagni alla Continassa. Intanto, le parti hanno raggiunto anche l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028: un ulteriore segnale di vicinanza in un momento difficile.