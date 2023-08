Semplici: “Aspetto progetto stimolante. Colpito dal tifo del Genoa perché…”

E ancora: "Tornando alle cose di campo, mi è piaciuto molto lo svedese del Lecce, Almqvist. Si è inserito molto bene, in tempi brevi e ha mostrato la sua efficacia sia in Coppa Italia che in campionato, sicuramente è un giocatore da seguire. Questo la dice lunga sull’ottimo lavoro che Corvino sta facendo a Lecce andando a fare ogni anno acquisti mirati pescando degli ottimi giovani. Infine vorrei citare Baldanzi, che si è rivelato un autentico fattore nell’Empoli e sono convinto che il nuovo ct Spalletti lo terrà in considerazione per la Nazionale, perché ha tutte le carte in regola per confermare quanto di buono ha fatto nella sua prima stagione di Serie A".