Serata dell’orgoglio blucerchiato: Sampdoria-Sassuolo è 2-2

E' finita 2-2 a Marassi l'anticipo della 37a di Serie A tra la Sampdoria e il Sassuolo. Gol ed emozioni per l'ultima in casa per i blucerchiati con tanto di saluti per il bomber Quagliarella uscito dal campo tra gli applausi del suo pubblico visto che potrebbe essere la sua ultima gara Samp. Inizio scoppiettante di partita con tre gol in tre minuti: Gabbiadini approfitta di un errore di Ferrari all'8', Berardi pareggia subito su assist di Ceide e al 10' c'è già il ribaltone firmato da Matheus Henrique di testa su cross di Zortea. Berardi colpisce anche una traversa. Nella ripresa Ceide e Pinamonti falliscono il tris e la Samp impatta al 78' con un'autorete di Erlic. Adesso per la Sampdoria c'è la partita del futuro da giocare con due gruppi interessati a rilevare il club. Se ne saprà di più nelle prossime ore con Radrizzani e Barnaba in corsa.