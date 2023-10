Serie A, a Dazn e Sky i diritti tv 2024-2029: tutte le novità

DIRITTI TV SERIE A 2024-2029, LE CIFRE - La nuova proposta prevede che Dazn verserà nelle casse della Lega 700 milioni a stagione per trasmettere tutte e dieci le partite di ogni giornata di Serie A, sette delle quali in esclusiva. Le altre tre saranno in co-esclusiva con Sky per 200 milioni .

NOVITÀ SKY: ADDIO AL LUNCH MATCH - Se i broadcasters resteranno gli stessi, non mancherà comunque qualche novità nella "distribuzione" delle partite. Ad anticiparle è stata proprio Sky Sport attraverso una nota nella quale l’emittente satellitare fa sapere di “aver mantenuto l'esclusiva di tutti match del massimo campionato italiano per bar, hotel e altri locali pubblici”.

Comunicata inoltre un’importante variazione negli orari delle tre partite in co-esclusiva. Sky trasmetterà la Serie A il sabato e il lunedì alle 20.45, come già avviene ora, ma anche la domenica alle 18, “slot” che va a sostituire il lunch match delle 12.30 della domenica, gara che sarà quindi trasmessa in esclusiva da Dazn. Confermata anche l’indiscrezione secondo la quale Sky trasmetterà più big match: "A differenza del ciclo attuale – si legge nella nota - Il pacchetto acquisito comprenderà anche 4 big match per ogni stagione e prevede un sistema di pick decisamente più favorevole, che assicurerà a Sky e NOW di trasmettere alcune tra le più importanti sfide per ogni turno".